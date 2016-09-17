10家賺走7成 6百多家苦哈哈

2016-09-17

〔記者高嘉和／台北報導〕若以上市公司認列中國投資獲利除以累積自台灣匯出投資金額，年報酬率可達一成，不算太差。但這只是表面數字，以今年上半年為例，上市公司合計認列中國投資獲利約一○三七億元，但光鴻海一家就占三成，前十家則占走六成八，剩下的六百多家上市公司，大都是苦哈哈！

鴻海西進最大咖 富邦金最積極

根據統計，累積自台灣匯往中國最大咖是鴻海，金額高達一四一二億元，是唯一一家破千億元；傳產股最高是統一的四二六億元；金融股最積極西進的是富邦金，累積達三七七億元，佔金融證券類股合計一九七五億餘元的近兩成。七○二家上市公司西進投資半年賺千億元，看似風光，但有本事在中國市場賺到大錢的，就只有少數幾家。光鴻海一家上半年就認列轉投資中國獲利達三一○億元，占全數的三成；若再加計統一、正新、鴻準、日月光、可成、仁寶、台達電、和碩及群創，前十名合計認列獲利達六八四億元，占比接近七成。

其實，若將鴻準與群創都加計入鴻海集團，那鴻海一家集團認列中國投資獲利就占去全數的四成。隨著中國投資環境惡化、競爭更激烈，強者全拿已是趨勢；去年同期前十名占比更超過七成，鴻海一家占比更達三成八。