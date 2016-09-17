上市公司西進續創高 獲利倒退16%
〔記者高嘉和／台北報導〕雖然中國經濟減速，但上市公司依然加速西進，不過，獲利卻一路倒退嚕。根據上市公司最新半年報資料，到上半年止，上市公司累積自台灣匯出轉投資中國金額達一．九兆元，較去年同期增一千二百億元，續創歷史新高，但認列獲利卻從去年上半年一二三七億餘元減少到今年上半年的一○三七億餘元，大減二百億元，縮水幅度達十六％。
4千餘家子公司 不到一半賺錢
上市公司轉投資中國家數達七○二家，占比近八成。根據統計，上半年認列轉投資中國獲利家數達三八六家、認列虧損為二八九家，相較去年同期的獲利三八○家、虧損二九二家，表面看來是經營環境有改善，獲利家數增、虧損家數減。
但若從上市公司轉投資中國子公司家數合計約四四四三家來看，認列獲利僅約二千家，不到一半；認列虧損家數達一八三一家，其餘可能是因清算、合併或出售等因素，認列是掛零。
在這四千多家轉投資中國子公司中，「期末帳面價值」歸零或負值家數高達六七九家，占比達十五％；其中已賠光資本額還要拿錢填補虧損的家數達二八六家，占比超過六％。
遠百虧百億 泰山燒剩2成
股市觀測站揭露的只是上市公司「自台灣匯出累計投資金額」，不少上市公司透過第三地匯往中國、或與他人合資等，在中國經營的事業規模遠較自台灣匯出的一．九兆元是更多、更大！
以近幾年來深陷中國投資泥淖的遠東集團旗下遠百為例，自台灣匯出金額不過八．六億餘元，但在中國轉投資的十六家子公司，合計「實收資本額」達一○○．八億元，但「期末帳面價值」竟然是負八．九億元，這樣一來一往，遠百的中國事業是慘虧破百億元。
不只遠百，台泥、嘉泥也是期末帳面價值遠低於實收資本額；之前因中國投資虧損爆發家族經營權之爭的泰山企業，中國事業實收資本額十三．五億元，期末帳面價值只剩二．七億元，而黑松中國事業實收資本額十八．四億元，期末帳面價值也剩不到八億元。
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