信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
2016-09-16
目前是「最貴停車位」
〔記者徐義平／台北報導〕台北市信義計畫區是寸土寸金，更創造出不少全國最貴紀錄。有「最貴籃球場」與「最貴菜園」的D1街廓土地，還有「最貴水泥地」的D5街廓土地，再來就是與幸福人壽關係扯不清的「最貴停車位」的D3土地；其中「最貴籃球場」預計明年興建精品豪宅，「最貴水泥地」也已低調開工，僅剩「最貴停車位」雖已取得建造執照超過三年，目前仍舊靜悄悄。
取得建造執照逾三年
有著「最貴籃球場」與「最貴菜園」稱號的D1街廓，最早是由僑泰建設進行整合，二十多年前與地主談好合建大樓，後因房市風暴，無力再玩下去，之後由富邦集團接手插旗，但因產權複雜，還未整合至可開發階段，一度淪為附近民眾的菜園，更被戲稱為最貴菜園，一把青菜可能要上百萬。富邦集團在整合過程最高出到每坪九百二十九萬元取得持分地產權。
二○一三年初，D1其中四筆持分土地遭到法拍，面積約四百七十五坪，一拍流標作收，同年三月執行二拍，底價打八折，富邦集團原打算等到三拍、六四折再出手，怎料華固建設出價拍下，最終富邦集團動用優先承買權以拍定價格取回法拍土地的持分產權，相較三拍底價多付出五億餘元。
據透露，目前土地整合已超過八成，預計等到租用給運動品牌的籃球場租約到期後，就將部分基地、約一千餘坪先行申請建造執照，明年第二季推出地上三十五層的精品豪宅。
「最貴水泥地」 接近開工
D5街廓的「最貴水泥地」產權相對單純，由有霖園集團「三太子」稱號的寶豐隆董事長蔡鎮宇持有，前陣子已悄悄搭建起三層樓高的工務所，並放上好幾座大型帳篷；市場解讀，這已是建案興建的前置作業，真的要開工了。
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