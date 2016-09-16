信義計畫區D3開發 鄧文聰藏幕後？ 安定基金追償到底
〔記者廖千瑩／台北報導〕因前董事長鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽，造成保險安定基金（簡稱安定基金）必須拿公帑賠付一百多億元，才由國泰人壽接手；安定基金表示，由於鄧文聰遭疑是富創建設現持有的信義區D3土地幕後操盤手，若檢調查出具體事證，安定基金會以清理人身分代表幸福人壽依法行事，意即可向鄧求償。
幸福人壽爛攤 代賠付百餘億
鄧文聰當年接手幸福人壽後就搶標D3土地，因超限卅三倍買地，遭金管會限期強制出售，後來輾轉由宣稱台港澳合資的富創建設買下，但富創登記地址就在幸福人壽樓上，且與鄧文聰轉投資的長鴻營造關係密切。檢調懷疑，鄧文聰才是富創的實際負責人。
幸福人壽因經營不善，前年八月金管會宣布接管，由安定基金擔任接管清理的動作，安定基金去年三月標售幸福跟國寶人壽，國壽以安定基金賠付三○三億元後標下兩家保險公司，其中光是幸福人壽的賠款就由全民買單一百多億元。
鄧一審判重刑 政府有求償權
D3土地經過七年價值已水漲船高，安定基金對此案究竟是否有求償權？安定基金主管說，根據民法第一百八十四條及公司法第二十三條規定，公司負責人若未善盡善良管理人注意義務，造成公司損害，必須負起賠償責任，如今鄧文聰一審判二十八年、併科九億元罰金，等於就是沒有盡到善良管理人注意義務。
安定基金主管說，因鄧文聰有故意過失且未善盡善良管理人注意義務，依民法及公司法規定，幸福人壽可以對他求償；且根據保險法第一百四十三條之三相關規定，安定基金當年墊付幸福人壽一百多億元，對幸福人壽有求償權，也就是說，幸福人壽對鄧文聰有求償權，安定基金依法可以清理人身分、代表幸福人壽對鄧文聰執行求償權。
是否會即刻對鄧文聰求償？安定基金說，依照公司法、保險法等相關規定，只要檢調查出具體事證，安定基金會以清理人身分代表幸福人壽依法行事，意即可對鄧文聰求償。
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標題：信義計畫區D3開發 鄧文聰藏幕後？ 安定基金追償到底
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