日速食業削價戰 與政策背道而馳

2016-09-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本官方極力提振通膨之際，包括麥當勞、漢堡王、吉野家在內的速食業者近半年來卻紛紛降價，供應外食族更便宜的餐點及午餐特別選項，瞄準日本民眾節省荷包心態、大打低價戰；造成日本陷入通縮的跡象更明顯，甚至威脅到日本央行實施負利率及量化寬鬆等刺激措施的成效。

日本麥當勞繼去年十月引進全天候漢堡特惠價二百日圓（約台幣六十二元）後，本月又推出平日午間時段含漢堡和小杯飲料的四百日圓新組合餐。

此前，漢堡王推出含漢堡、薯條和飲料的四九○日圓套餐；吉野家重新開賣比牛肉丼飯還便宜五十日圓的豬肉丼飯；Kappa迴轉壽司連鎖店則強打原價一○八日圓一盤壽司，平日降價至九十七日圓。

一吉資產管理公司主管秋野充成表示，日本速食業通縮壓力於可見未來仍可能持續，業者將面臨割喉式削價競爭。三菱日聯摩根士丹利證券經濟學家宮崎浩指出，日本汽油和其他能源相關價格正在下滑，餐廳業者可更輕易地降價，日本央行下週政策例會時，如何思考把「逐漸存有通縮心態的消費者」找回來的對策，已令人擔憂。