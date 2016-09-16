彭博：人民幣國際化 還有顛簸長路要走

2016-09-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據彭博報導，因中國國內金融市場仍淺碟、流動性不佳、資金無法境內外自由流動，人民幣欲成為國際貨幣，必須實施一長串經濟等改革，仍有顛簸長路須走。

10月起 納入SDR貨幣籃

今年十月起，將正式納入國際貨幣基金（ＩＭＦ）的「特別提款權（ＳＤＲ）」一籃子貨幣內，將對人民幣進一步國際化有所推進，其他儲備貨幣包括美元、歐元、日圓和英鎊。

美國外交關係協會高級研究員Jennifer Harris指出，「國家不能彈指之間便創造出一個儲備貨幣」；他表示，如果國家忽視歷史觀點，並試圖創造儲備貨幣，那麼原因將是基於地緣政治，而非經濟。

彭博報導指出，中國的地緣政治目標相當明確，就是為了提高在全球的影響力，而在經濟面上，人民幣能否在全球被普遍使用，端看中國實行金融改革、提升消費者購買力的決心。

對全球經濟而言，降低對美元的依賴，能減少暴露在美國經濟政策循環中，也能降低主導地位的單一貨幣流動性突然大增的風險，而另一方面，中國的貿易夥伴也能受惠於中國消費者日益增強的購買力及新的一波投資熱潮。

不過，由於中國國內金融市場仍淺、缺乏流動性，且嚴格限制資金移入、移出中國，人民幣要成為國際貨幣，還有漫漫長路要走。彭博引述康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）發言指出，「中國的經濟影響力將上升，但若無廣泛改革，將永遠得不到外國投資人的信任」。

報導指出，如果人民幣成為世界主要的儲備貨幣，那麼全球金融體系將更容易受到「中國製造」的經濟衝擊，當貿易聯繫更加深，將會使得已非常脆弱的周邊國家，更容易受到中國經濟週期性波動和供應鏈變化的影響。