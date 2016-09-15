損松菸古蹟 遠雄判賠75萬

2016-09-15

〔記者溫于德、徐義平、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市政府文化局指控遠雄大巨蛋施工不當，導致松山文創園區鍋爐房傾斜及地層下陷，向遠雄求償二四六萬餘元；台北地院認定遠雄巨蛋確實施工不當，昨判遠雄需賠房地使用費七十五萬餘元，其餘部分因挖出物須待北市府鑑定是否為古蹟，且遠雄當時立即停工，認定這些部分責任不在遠雄，可上訴。

遠雄企業團發言人楊舜欽昨表示，契約中規定應維護古蹟的作業，絕不會逃避責任，但北市府另行擴張追償二四六萬餘元，法院已裁定遠雄不必負擔全部金額；至於詳細判決理由，將待瞭解後再作處理。

北市府發言人林鶴明僅回應，尊重司法判決，盼後續遠雄能妥善修繕維護。文化局副局長田瑋則表示，文化局是以租金為計算基準，以不能出租的期間再追償三個月下去計算，目前尚未看到法院判決書，不知道法院的計算基準，對於金額落差部分持保留態度。