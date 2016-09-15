隱匿加盟罰則 全家罰300萬
2016-09-15
〔記者廖千瑩、楊雅民／台北報導〕全家便利商店加盟惹議，吃公平會三百萬元罰單！公平會接獲檢舉，投訴全家便利商店的加盟店若不聽話，沒依規定訂貨，將遭受上課、警告、開單等處罰，但這些統統沒在簽約前告知；公平會認定全家未揭露重要加盟資訊，違反公平法，昨重罰全家三百萬元。
除全家外，公平會也正針對統一、萊爾富及ＯＫ等其他超商加盟體系追查是否有類似資訊揭露不公平的狀況，不排除陸續開罰。
公平會副主委邱永和表示，公平會是在前年底接獲全家加盟店投訴，反映全家要求加盟店必須遵守其訂貨指導，規定銷進比大於一定比率，但商品報廢損失是由加盟店吸收，因進貨與銷貨多寡，與商品報廢損失有直接關係，但全家在簽約前這些都沒說清楚，有加盟店因此蒙受損失。
公平會委員會議昨審議此案，依加盟店陳述與掌握的證據，認定全家訂的最低建議訂貨量或商品銷進比等，已構成加盟限制條件，但在加盟簽約前卻沒以書面揭露清楚，對加盟店不公平，足以影響交易秩序，除依違反公平法第廿五條開罰全家三百萬元外，並令其在處分書送達的次日起二個月內，改正違法行為。
對此，全家便利商店表示，尚未收到裁罰書，尚不知主管機關裁罰事實為何，但如有與法規不符處，將會補強加盟揭露資訊的完整性。
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