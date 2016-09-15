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「人性本善」免打卡 宏碁嘆勞檢挨罰

2016-09-15

不用工廠思維管理員工

施振榮︰40年來皆如此

〔記者卓怡君、何玉華／台北報導〕宏碁董事長黃少華昨表示，最近一例一休爭吵不休，連宏碁也莫名其妙被影響，最近被新北市勞檢兩次，被罰十多萬，原因就是指責宏碁為何不打卡，無法追蹤工時；黃少華感嘆說，宏碁從創立那天就堅持人性本善，從不打卡，採取責任制，政府用製造工廠的思維來看企業員工管理，方向不一定對。

勞檢處︰應提供員工出勤紀錄

對此，新北市勞動檢查處處長胡華泰表示，追蹤工時並未要求一定要打卡，但要有員工出勤時間紀錄，在司法實務上要求最寬鬆的是門禁卡，加上員工加班申請的資料，但宏碁提不出加班申請資料，也沒有出勤時間紀錄，長此以往，只會助長員工超時工作，並不樂見。因此，在民國一○三年，曾開罰兩萬元；一○四年再開罰兩次，分別是五萬元跟八萬元。

宏碁創辦人施振榮指出，宏碁成立第一天到現在，四十年都不用打卡，雖然一條生產線因為一個人沒到就不能開工，但宏碁就是用這種無形約束力進行管理；且員工就算不打卡，也是可以申報加班費，員工不用提供工時證明，公司一定會支付，因為相信人性本善。

黃少華強調，宏碁管理文化就是人性本善，打卡制度沒有意義，就像員工在家也會思考公司的事，為公司做出貢獻，打卡制度根本無法評斷員工的努力程度。

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  • 宏碁堅持人性本善，從不打卡，但被新北市勞檢兩次、罰十多萬元。（歐新社資料照）

    宏碁堅持人性本善，從不打卡，但被新北市勞檢兩次、罰十多萬元。（歐新社資料照）

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