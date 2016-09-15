夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
2016-09-15
〔記者李靚慧／台北報導〕在政黨輪替前、接棒國民黨立委曾銘宗出任金管會首任女性主委的王儷玲，遭爆料與金融業有龐大利益糾葛，其夫曾郁仁曾出任兆豐產險獨立董事多年，王儷玲未迴避，如何對兆豐金嚴格監督？兆豐金昨強調，曾郁仁是保險專家，聘曾任獨董時，王儷玲尚未赴金管會任職，兩者間沒有關係。
遭疑掌金管會時 監督不力
本報接獲讀者爆料，質疑王儷玲與金融業的利益糾葛。指控她自二○一一年起，在政大商學院設立「風險與保險研究中心」，每年獲金融業近千萬元捐款，相關捐款全由王儷玲掌控，她以此經費出國旅遊、招待友人及建立學術人脈，讓其夫曾郁仁的論文容易在國際期刊發表，之後再以相關論文向各大學申請獎勵金、取得特聘教授資格，並擔任政大商學院副院長，還任中國人壽獨立董事。
爆料者痛批，王儷玲是「假學術之名、獲得龐大利益」；曾郁仁在二○一二年四月至二○一六年六月間，擔任兆豐產險獨立董事，領取高額報酬，連王任職金管會期間也不迴避，質疑王儷玲如何能對兆豐金嚴格監督？
兆豐金昨強調，曾郁仁是保險業專家，早在中國產險時期的一九九九年至二○○二年間，就在中國產險擔任監察人，中國產險在二○○二年底與中國國際商銀合組兆豐金控，董事會改組，曾郁仁才未續任監察人。
兆豐金指出，在二○一二年後，再度聘請曾郁仁以台大教授的身分，兼任兆豐產險獨立董事，每月僅領取約四到五萬元的車馬費，年約五、六十萬元，並無高額報酬；聘請曾擔任獨董，是因他是保險專業，當時王儷玲尚未赴金管會任職，並不是因為王的緣故。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 《太「風」狂》北橫20年牌坊倒了 蘆竹6米樹連根拔
- 小黃打滑逆向撞3騎士 1死2傷
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施
- 雲林無大風雨 仍須防海水倒灌
- 莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
- 林明禎口音出糗 狼山口誤藍山
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 巴戈酸吳宗憲 沾光女兒才入圍
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 「把金牌拿回來」 林資惠想再戰東京帕運
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 志村健出院4天 揪美眉岩盤浴
- 巴黎再逮未成年恐攻嫌 一週以來第3人
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 埔里十大伴手禮 徵選報名
- 高市警局長 讚6勇警解危機
- 亞青曲棍球國手備戰 秋節連假無休
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 銀髮媽巧手裁縫 舊衣變時尚包
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC warns Taiwan over possible Dalai Lama visit
- 竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 許效舜《瘋神》惡搞 寶可夢變仆街夢
- 《健康充電站》脊椎保健講座
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 荷蘭人死後 擬強制捐贈器官
- 蘆洲神將祭 女生也能迎神
- 大破大立 走向體力強國
- 蔡912視導66旅 共機逼近我領空
- 帕運4連霸》桌壇維納斯 拚奧運奪牌
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 台17線成水路 急調度抽水機
- 一砲雙響！ 警逮綁架犯 追出另殺害3人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分