夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避

2016-09-15

〔記者李靚慧／台北報導〕在政黨輪替前、接棒國民黨立委曾銘宗出任金管會首任女性主委的王儷玲，遭爆料與金融業有龐大利益糾葛，其夫曾郁仁曾出任兆豐產險獨立董事多年，王儷玲未迴避，如何對兆豐金嚴格監督？兆豐金昨強調，曾郁仁是保險專家，聘曾任獨董時，王儷玲尚未赴金管會任職，兩者間沒有關係。

遭疑掌金管會時 監督不力

本報接獲讀者爆料，質疑王儷玲與金融業的利益糾葛。指控她自二○一一年起，在政大商學院設立「風險與保險研究中心」，每年獲金融業近千萬元捐款，相關捐款全由王儷玲掌控，她以此經費出國旅遊、招待友人及建立學術人脈，讓其夫曾郁仁的論文容易在國際期刊發表，之後再以相關論文向各大學申請獎勵金、取得特聘教授資格，並擔任政大商學院副院長，還任中國人壽獨立董事。

爆料者痛批，王儷玲是「假學術之名、獲得龐大利益」；曾郁仁在二○一二年四月至二○一六年六月間，擔任兆豐產險獨立董事，領取高額報酬，連王任職金管會期間也不迴避，質疑王儷玲如何能對兆豐金嚴格監督？

兆豐金昨強調，曾郁仁是保險業專家，早在中國產險時期的一九九九年至二○○二年間，就在中國產險擔任監察人，中國產險在二○○二年底與中國國際商銀合組兆豐金控，董事會改組，曾郁仁才未續任監察人。

兆豐金指出，在二○一二年後，再度聘請曾郁仁以台大教授的身分，兼任兆豐產險獨立董事，每月僅領取約四到五萬元的車馬費，年約五、六十萬元，並無高額報酬；聘請曾擔任獨董，是因他是保險專業，當時王儷玲尚未赴金管會任職，並不是因為王的緣故。