回覆DFS講假話 金管會批蔡搞帝制
不認錯、又不改善 最可惡
〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會調查，兆豐案共有五大缺失，其中前董事長蔡友才署名回覆美方主管機關的信函，竟然陳述不實；金管會副主委桂先農直言，全案最可惡的部分，是經營階層「不認錯、又不改善」，還痛批蔡「是在兆豐搞帝制」。
桂先農說，今年三月蔡友才與紐約分行經理共同署名回覆美方檢查報告的改善計畫信函，稱該行董事會、高階主管已瞭解美方金檢內容之缺失與嚴重性；但事實上，董事會一直到八月廿六日才收到檢查報告及相關改善措施，其回覆美國主管機關之信函內容不實。
根據金管會約談蔡友才紀錄，蔡宣稱，因為他是董事長、也是董事會的成員，「他一個人就能代表董事會」。對此，桂先農不滿表示，董事會是「合議制」，又不是「帝制」，蔡友才一個人豈能代表整個董事會？這說法任誰也無法接受！
蔡竟稱他一人能代表董事會
桂先農說，蔡友才去年十月就已知道，該行紐約分行極有可能遭美國主管機關處分，去年十一月及今年二月間，紐約分行也曾建議總行派員赴美溝通，但蔡未採納，「導致美方認為兆豐銀漠視主管機關」。桂先農認為，兆豐銀管理階層態度過於傲慢，結果換到一筆「天價」裁罰，「蔡友才當然要對本案負決策失當之責任」。
其他缺失部分，還包括「整體面之缺失」，包括總行對海外分行管理功能不彰，未督導海外分行建立有效之法令遵循制度；內部稽核未能確保查核品質及督促海外分行改善缺失，工作報告流於形式等。
其次，法遵人員於資金、授信、聯行及同業往來等營業活動上之兼職，產生職務衝突；尤其紐約分行竟然認為，退匯不用申報疑似洗錢交易、總行也接受此意見，在三月廿四日回覆美方檢查報告改善計畫，還對退匯未申報提出反駁。
第三，兆豐銀負責海外分行管理的企劃處及稽核部門於知悉重大事件及重大缺失時，竟未充分及時提報董事會，未能落實公司治理。
第四，美國主管機關指出，兆豐總行多年來未有高階主管前去溝通，即使本案發生後，總行一樣未赴美國溝通，讓美方高度不滿。
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