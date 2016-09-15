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財部啟動對蔡、吳求償程序

2016-09-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕隨著金管會裁罰案報告出爐，財政部昨也發出聲明，已責成兆豐銀行，就金管會報告結果，對遭認定有行政責任的公股董事，啟動民事求償程序。據悉，求償對象主要為兆豐金前董座蔡友才及前總經理吳漢卿，最高可能對兩人提起高達五十七億元的損害求償。

財政部前日約談兆豐官派董事，包括兩名前董座蔡友才、徐光曦、前總經理吳漢卿及九名官派董事。據指出，蔡友才前來說明時，態度理性、冷靜，解釋對美國紐約州金融署（ＤＦＳ）金檢的回應方式，主要是聽從兆豐內部處理小組的建議，但也坦言，現在回頭看，確實在多個關鍵點錯失處理良機。

據指出，為給社會大眾一個交代，求償金額規劃訂為兆豐紐約分行遭美裁罰的金額五十七億元，由蔡、吳兩人依權責比例負擔，對蔡求償金額會較高；但具體金額仍待兆豐律師做出專業評估後才會決定。而兆豐前董座徐光曦，因金管會調查結果並無明顯行政疏失，不在求償對象的名單內。

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