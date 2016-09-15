金管會開鍘 兆豐銀罰千萬 蔡友才等6人解職
缺失未改善 禁申設海外分行
〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕金管會昨公布兆豐案首波懲處結果，一口氣將兆豐金前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿等六人解除職務；依法令規定，遭解職者，未來五年不得回任金融圈。另開罰兆豐銀一千萬元罰鍰，且缺失未改善前，不得申設任何海外分行。
根據處分書，遭到勒令解職者有蔡友才、吳漢卿、紐約分行經理黃士明、總行副總經理梁美琪、總行總稽核劉小鈴、法遵長陳天祿；其中，除蔡友才與吳漢卿已離職，其餘四人為現職。
4人為現職 已打包準備走人
對金管會一口氣解除六位前任與現任高階主管職務，兆豐金僅表示，尊重主管機關的裁罰；據了解，四位被解職的現職主管，早有「打包走人」打算，昨晚都已著手打包私人物品。
兆豐金、兆豐銀總經理楊豐彥昨表示，因事情發生有點突然，這幾天會積極思考接任的人選，是直接內升？或先「暫代」後再真除？或是另尋找適合人選？都必須再好好思考。
金管會副主委桂先農強調，「一次解除六位銀行高階主管，是國內史上最多」，因兆豐銀總行對海外分行管理不彰、未能落實建立內稽內控、未將金檢報告提報董事會等，缺失明確且嚴重。
銀行局副局長呂蕙容說明，凡依規定，遭到主管機關解職者，未來五年不得在金融產業擔任部門主管，從副理以上就不行；等於長達五年無法回到金融圈，算是很嚴重懲處。
至於徐光曦部分。金管會表示，因其任總經理期間，紐約分行發生未申報疑似洗錢交易，但當時美國主管機關對紐約分行的評等維持滿意，且徐在接任董座後積極處理本案，因此徐的責任由兆豐銀檢討、併其他失職人員，將懲處情形函報金管會。
若有新事證 將有第二波懲處
金管會派出海外金檢人員尚未回台，為何要趕在中秋連假前開鍘兆豐銀？桂先農解釋，國內調查部分，因已經約詢卅位相關人員、也派員到總行實地查核，目前就掌握證據事實進行裁罰，未來若有新的事證，將有第二波懲處。
金管會強調，裁罰兆豐銀一千萬元，已經是「銀行法」最高裁罰金額，依法不能超過這金額；至於是否考慮提案修法提高相關罰款金額？因為外界看法不一，這部分金管會是採取開放態度與立場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 《太「風」狂》北橫20年牌坊倒了 蘆竹6米樹連根拔
- 小黃打滑逆向撞3騎士 1死2傷
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施
- 雲林無大風雨 仍須防海水倒灌
- 莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
- 林明禎口音出糗 狼山口誤藍山
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 巴戈酸吳宗憲 沾光女兒才入圍
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 「把金牌拿回來」 林資惠想再戰東京帕運
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 志村健出院4天 揪美眉岩盤浴
- 巴黎再逮未成年恐攻嫌 一週以來第3人
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 埔里十大伴手禮 徵選報名
- 高市警局長 讚6勇警解危機
- 亞青曲棍球國手備戰 秋節連假無休
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 銀髮媽巧手裁縫 舊衣變時尚包
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC warns Taiwan over possible Dalai Lama visit
- 竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 許效舜《瘋神》惡搞 寶可夢變仆街夢
- 《健康充電站》脊椎保健講座
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 荷蘭人死後 擬強制捐贈器官
- 蘆洲神將祭 女生也能迎神
- 大破大立 走向體力強國
- 蔡912視導66旅 共機逼近我領空
- 帕運4連霸》桌壇維納斯 拚奧運奪牌
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 台17線成水路 急調度抽水機
- 一砲雙響！ 警逮綁架犯 追出另殺害3人
標題：金管會開鍘 兆豐銀罰千萬 蔡友才等6人解職
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email