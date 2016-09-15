喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票

2016-09-15

〔記者李靚慧／台北報導〕喜憨兒劇樂團年度聯合公演即將登場，已連續3年參與喜憨兒「藝術療育計畫」的聯邦銀行愛心不間斷，宣布認購1,000張公演門票，邀請民眾一起感受憨兒堅韌旺盛的生命力。

聯邦銀行昨日宣布，今（15）日起至11月15日（二）止，於聯邦銀行官方粉絲團推出「給他一雙翅膀—作夥集幸福」活動，持續給予喜憨兒「藝術療育計畫」支持，聯邦銀並協助「喜憨兒工作訓練計畫」宣傳。

聯邦銀行指出，民眾只要在粉絲團分享指定活動貼文，每增加一個分享數，聯邦銀行就捐款10元給喜憨兒社會福利基金會「喜憨兒工作訓練計畫」專案使用，目標金額10萬元，期望集結網友的力量，化為實質的幫助，提升憨兒的就業技能，協助他們走出更開闊、更長遠的路。

聯邦銀行副總經理涂洪茂指出，該行自2014年起，贊助喜憨兒基金會的公演活動，今年除了認購1,000張公演門票，邀請該行貴賓與偏鄉小朋友一起入場欣賞，同時購買3,000盒由庇護工場生產的點心餐盒，讓現場觀眾不論在視覺、聽覺或味覺上，都能感受到憨兒的專業與用心。