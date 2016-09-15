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香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆

2016-09-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港銀行同業人民幣隔夜拆款利率週三（14日）狂飆，較前一日上漲5.32個百分點，至約8.16%，再創7個月來新高水準，凸顯香港交易的離岸人民幣市場流動性相當吃緊。交易員觀察，這可能是中國人民銀行（央行）進一步干預所致，趕在美國本月可能升息之前，打擊人民幣空頭。

香港銀行同業人民幣隔夜拆款利率昨日跳升至8.16167%，創下今年2月19日以來最高水準，較前日的2.838%，大漲約5.32個百分點，此利率在本週一和上週四都升至逾5%。

香港銀行間人民幣流動性吃緊，連1週（7天）期拆款利率週三也飆破10%、至10.152%，刷新1月以來最高水準，且比中長期借款利率還高，現象相當反常。

市場人士把矛頭指向中國人行對離岸匯市的干預，指人民幣買盤來自於受人行指示的中國國有銀行香港分支機構，由於美國聯準會下週（20至21日）政策例會可能升息，趕在中秋節前大幅緊縮離岸市場人民幣流動性，以打擊人民幣近來的空頭氣燄、遏止離岸人民幣貶值預期。

不過，人行駁斥上述說法，指該資訊陳述「不正確」。人民幣在香港匯市可自由交易，但在中國境內則受到人行嚴密控管。

香港瑞穗銀行分析師Ken Cheung近日表示，投資人已把聯準會未來幾個月可能升息的定價納入人民幣遠期外匯合約中，看空人民幣的情緒仍在。

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