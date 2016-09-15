購置住宅利息補貼 符合資格全數給予
2016-09-15
〔記者徐義平／台北報導〕因住宅補貼申請爆量，內政部營建署指出，購置住宅利息補貼只要是符合資格者，將全數給予補貼；租金補貼則將與縣市政府協商，若縣市政府願意編列預算，內政部也會編列相當比率的預算補貼，來滿足爆大量的租金補貼申請戶。
每年的住宅補貼方案已於八月底截止申請，補貼內容主要分為三類，包括租金補貼及購置住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等，計畫補助戶數各為5萬6976戶、4500戶、3000戶；初步統計發現，除修繕住宅貸款利息補貼申請戶數未超過計劃戶數外，租金補貼申請戶高達6萬餘戶、購置住宅利息補貼也有6千餘戶，均為爆量申請。
內政部營建署表示，以滿足全數申請戶為目標，購置住宅貸款利息補貼只要符合資格，不需要評點排序，則全數給予補貼。至於租金補貼爆量申請部分，也將以全數滿足為目標，複審合格戶數超過計畫的部分，只要爆量申請的縣市政府願意配合編列自籌款，內政部將依自籌款比率對等編列經費，以協助弱勢家庭減輕租屋負擔。
住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，雖然今年的申請已經結束，但民眾仍可留意明年上路訊息，把握自己權益。另信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，目前租屋需求仍相當龐大，建議政府在後續制定政策規範時，能夠多參考租屋族的主要需求。
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