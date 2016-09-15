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寶成投資桃園 設愛迪達創研中心

2016-09-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局長朱松偉昨天表示，國內製鞋龍頭大廠寶成集團，將投資桃園市青埔地區、約2.7公頃的工業用地，做為知名品牌愛迪達（Adidas）的創意研發中心和智慧型製鞋試作工廠，投資金額超過10億元，這也是寶成集團在彰興工業區、台中工業區分別成立「Nike」、「Under Armour（UA）」創研中心後，另外一座國際品牌創研中心。

寶成集團原本相中「高鐵台中站」4筆產業專區約5.6公頃土地，但考量租金過高，加上桃園市長鄭文燦積極爭取，寶成評估後認為「Nike」、「UA」的創研中心都設在中部，中部人才已趨於飽和，才決定將「Adidas」的創研中心轉設桃園。

朱松偉表示，寶成集團主要代工國際品牌鞋品，包括Nike、Under Armour、Adidas、Reebok、Asics、New Balance、Puma、Converse及Timberland等，近年來也從純代工製造（OEM）轉型為代工設計製造（ODM）。

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