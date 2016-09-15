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豐祥Q3獲利挑戰2元

2016-09-15

〔記者羅倩宜／台北報導〕機車零組件大廠F-豐祥（5288）是越南主要機車零件供應商，上半年每股獲利接近3.5元，下半年積極開拓越南以外市場，由於外銷毛利較高，加上醫材客戶訂單回溫，法人估計F-豐祥第3季EPS可望挑戰2元，第4季將再提升。

F-豐祥早在2001年即赴越南投資，受惠當地機車市場穩定成長，打入日系本田（Honda）、Yamaha以及義大利比雅久等供應鏈。上述機車品牌廠近年採取全球集中採購策略，豐祥過去9成以上業績仰賴越南市場，如今外銷機會大增，新增重機、沙灘車、雪車等成長動能。

豐祥第2季合併營收9.9億元， 季減約1成，年增17%，主要受5月越南假期多、台幣急升及原料鋼價走高等三重因素影響，豐祥第2季獲利走低，每股稅後盈餘來到1.49元，仍優於去年同期的1.22元。

豐祥耕耘休閒車市場也展現成果，打入北美沙灘車大廠Polaris供應鏈，供應重機、雪車及沙灘車等車架，已成為豐祥主要成長動能之一。

豐祥另投入醫療器材零組件的生產，包括病床、輪椅車架等，主要市場在歐美日等已開發國家，今年來自醫材營收可望年增2成至5.7億元。在各主要市場陸續升溫下，法人預估第3季豐祥營收將重新站上10億元，每股稅後盈餘可望挑戰2元。

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  • 圖為機車零件廠F-豐祥在越南河內的生產基地。 （記者羅倩宜攝）

    圖為機車零件廠F-豐祥在越南河內的生產基地。 （記者羅倩宜攝）

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