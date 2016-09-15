宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場

2016-09-15

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）與萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）攜手搶進日本街機市場，並於各大賣場設立Vive體驗點，宏達電北亞區總經理董俊良指出，萬代南夢宮希望開發更多受到消費者喜愛的遊戲，擴大Vive市場。

宏達電7月在日本啟動Vive零售通路，除進駐日本PC遊戲的連鎖通路，更鎖定大型賣場，吸引更多消費者。董俊良表示，在日本進軍大型賣場，須以大型機台遊戲（Arcade）模式推廣，因此攜手日本有各大Arcade通路經營者，奠定宏達電Vive在大型賣場的地位。

目前日本有4大Arcade通路業者─萬代南夢宮、SEGA、ADOR、CAPCOM，董俊良說，宏達電目前已與日本最大電子遊戲發行商萬代南夢宮合作，在東京設5個VR Zone通路。

萬代南夢宮是日本的街機、手機與家用電子遊戲發行商，在日本有150多家直營通路，其中，與宏達電合作的5家實驗通路VR Zone中，每個VR Zone約有8款VR機台進駐，可讓民眾用沉浸式的感受，體驗滑雪、新幹線駕駛員、流行歌手，以及在廢棄的醫院中與殭屍對抗等。