宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖

2016-09-15

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）歡慶40週年，創辦人施振榮說，企業要活到40年真的很不容易，更重要的是還要活得健康，宏碁正進行3次再造，他對這次再造充滿信心，明年宏碁董事長一職將交棒給陳俊聖，相信陳俊聖會把公司當成自己的努力經營，之前老外CEO（指蘭奇）就不會把宏碁當自己的公司經營，施振榮強調，在回鍋前他就想好傳承，會讓宏碁整體年輕化。

至於長子施宣輝明年是否進入董事會？施振榮認為「不急」，施振榮說，小牛哥（施宣輝）還需歷練，以法律來看，他會是宏碁未來的大股東，但他希望小牛哥要當具有附加價值的董事，他現在人就在美國到處跑，沒有特權。目前宏碁有2位董事是施家人（施振榮和太太葉紫華），有一天變成1位也有可能，他和施太太到現在對宏碁都有貢獻，小牛哥還早，他發表的意見附加價值還很有限。

施振榮上次退休，把CEO交棒給蘭奇，但蘭奇沒把宏碁當成自己的公司，讓施振榮留下「所託非人」的遺憾。這次施振榮交棒給陳俊聖，施振榮認為陳俊聖有格局、重承諾，像是陳俊聖買了很多宏碁股票，把公司當成自己的來努力，他不想把公司交給打工仔，就算是專業經理人也要把公司當自己的來經營，心態有很大不同，就像張忠謀雖持有台積電股份不高，但他始終當成自己的公司在經營。

施振榮說，希望可以建立機制，讓高階主管和公司長期利益掛勾，退休以後，公司不好，財產也會受到影響，讓高階主管「自己願意被套牢」。