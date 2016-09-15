| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
 首頁 > 財經

宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖

2016-09-15

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）歡慶40週年，創辦人施振榮說，企業要活到40年真的很不容易，更重要的是還要活得健康，宏碁正進行3次再造，他對這次再造充滿信心，明年宏碁董事長一職將交棒給陳俊聖，相信陳俊聖會把公司當成自己的努力經營，之前老外CEO（指蘭奇）就不會把宏碁當自己的公司經營，施振榮強調，在回鍋前他就想好傳承，會讓宏碁整體年輕化。

至於長子施宣輝明年是否進入董事會？施振榮認為「不急」，施振榮說，小牛哥（施宣輝）還需歷練，以法律來看，他會是宏碁未來的大股東，但他希望小牛哥要當具有附加價值的董事，他現在人就在美國到處跑，沒有特權。目前宏碁有2位董事是施家人（施振榮和太太葉紫華），有一天變成1位也有可能，他和施太太到現在對宏碁都有貢獻，小牛哥還早，他發表的意見附加價值還很有限。

施振榮上次退休，把CEO交棒給蘭奇，但蘭奇沒把宏碁當成自己的公司，讓施振榮留下「所託非人」的遺憾。這次施振榮交棒給陳俊聖，施振榮認為陳俊聖有格局、重承諾，像是陳俊聖買了很多宏碁股票，把公司當成自己的來努力，他不想把公司交給打工仔，就算是專業經理人也要把公司當自己的來經營，心態有很大不同，就像張忠謀雖持有台積電股份不高，但他始終當成自己的公司在經營。

施振榮說，希望可以建立機制，讓高階主管和公司長期利益掛勾，退休以後，公司不好，財產也會受到影響，讓高階主管「自己願意被套牢」。

廣告
  • 宏碁創辦人施振榮（右）與董事長黃少華（左）昨日向媒體分享宏碁創立40週年的種種心情。（記者卓怡君攝）

    宏碁創辦人施振榮（右）與董事長黃少華（左）昨日向媒體分享宏碁創立40週年的種種心情。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏碁
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.