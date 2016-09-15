三星更新軟體 電池只能充電60%

2016-09-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子旗艦智慧手機Galaxy Note 7電池爆炸起火事故仍餘波盪漾，儘管該公司已在全球回收250萬支問題手機，並呼籲用戶關機和不要充電，但為了安全起見，該公司宣布將在南韓進行軟體更新，限制Note 7電池只能充電60%，避免電池過熱。

三星電子是在南韓中秋節連假的首日做出宣布，這個不尋常的舉動凸顯該公司必須控制近年來最嚴重危機的急迫性。在接獲35起Note 7電池爆炸起火事故報告後，該公司9月2日宣布在全球回收250萬支問題手機，1週後又呼籲南韓用戶關機且不要充電。

三星電子發布聲明指出：「我們計畫從9月20日凌晨2點起，進行Note 7軟體更新，但僅適用於尚未更換新機的舊用戶，此舉是為了確保用戶安全，造成不便敬請用戶見諒。」

目前還不清楚三星電子是否在美國等有販售Note 7的國家進行軟體更新。

SK證券分析師金永佑（Kim Young-woo）表示，限制Note 7充滿電，雖有助於降低過熱風險，卻會損害用戶的體驗，等於把Note 7降格，難免會打擊品牌形象。

三星電子同時表示，回收的問題手機，從9月19日起將開始更換新機。三星電子也在中秋節連假的首日透過全國性報紙廣告向南韓用戶道歉，承諾將為更換新手機的用戶支付部分費用，但未說明金額。

在上週五美國、歐洲監管單位和全球航空業者，加上三星電子本身呼籲用戶不要使用Note 7後，三星電子市值在2個交易日蒸發220億美元。週三該公司股價收盤反彈4.2%。

此外，中國航海集團宣布，禁止員工攜帶Note 7登機或行李托運，也不接受旅客在飛機上使用Note 7、充電或行李托運，成為最新一家對Note 7下達禁令的外國運輸業者。