川普若當選美總統 GDP將萎縮1兆美元
2016-09-15
〔編譯王惠慧／綜合報導〕商業智庫牛津經濟（Oxford Economics）週二發表研究報告指出，若共和黨總統候選人川普當選美國總統，預估到了2021年，美國經濟將萎縮1兆美元。不過，美國富豪投資人伊坎恩（Carl Icahn）則認為，川普較民主黨總統候選人希拉蕊更有利於美國經濟。
牛津經濟報告中指出，川普的政見當中包含更多貿易保護政策、減稅及大規模驅逐非法移民等，而這些政策在與國會談判時可能不如原先所想，該機構警告，這將帶來「不利的」後果。
根據牛津經濟計算，在一切符合基準線的情況下，美國國內生產毛額（GDP）將自2017年開始，以恆定速率、平穩地每年成長2%，2021年將達18.5兆美元。
不過，若川普當選，並實行他的政策，該機構預測美國經濟成長將顯著放緩，2019年降至趨近零成長，GDP將降至17.5兆美元。
川普並未直接回應牛津經濟的報告，不過他週二於美國愛荷華州的競選活動中重申，他將讓美國經濟獲得成長。
川普表示，要阻止美國公司如蘋果等至海外生產產品，重新進行全球貿易談判，並削減聯邦稅收和法規鬆綁，以振興美國製造業。
另一方面，富豪投資人伊坎恩（Carl Icahn）持續透露出他對川普的支持，原因是川普將減少對美國公司的監管。
伊坎恩接受財經媒體「CNBC」訪問時表示，「端看3年內的發展，川普若當選美國總統，經濟會好上許多，而不是希拉蕊」。
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