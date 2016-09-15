〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
2016-09-15
彭博報導，煤價行情燒滾滾，今年以來煤價攀漲逾1倍，促使印度金達爾鋼鐵電力公司（Jindal Steel & Power Ltd）計畫在澳洲具有百年歷史的旺格維利（Wongawilli）礦區重新啟動羅素河谷礦（Russell Vale）焦煤開採，此外還擬重啟莫三比克另一處煤礦開採。金達爾是印度大鋼廠之一，看好未來半年焦煤價格將維持在高檔，也加入中國鋼廠、美國石油探勘業者等大宗商品生產商大開產能活動的行列。
報導指出，冶金用焦煤價格近來攀漲、燃料用煤價格也反彈，但今年前8個月大礦商產量、燃料消費減少逾10%。金達爾鋼鐵電力公司執行長烏帕爾表示，該公司在澳洲新南威爾斯州旺格維利礦區1個月產煤量約10萬公噸，已向澳洲政府尋求監管核准在同一地區重啟羅素河谷的煤礦開採；金達爾本月也計畫重啟莫三比克的Chirodzi煤礦開採，1個月產煤量約30萬公噸。圖為澳洲莫蘭巴附近的一處煤礦場。
（編譯楊芙宜）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 警回轄區勒索馬伕 沒得手判一年半
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 巴戈酸吳宗憲 沾光女兒才入圍
- 蔡：維持兩岸和平決心沒有動搖
- 強颱夜女尋短 警、消冒風浪救命
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 抽水機佈設 易積水地區無恙
- 高鐵今正常發車 台鐵南迴線仍停駛
- 台九封閉、南迴鐵路停駛 東、屏交通斷
- 900場至少雙安 朗神再創紀錄
- 領錢默念不能說？ 警阻詐 保住她老本
- 基金會被調查 川普斥政治抹黑
- 拿著針頭... 毒蟲陳屍醫院男廁
- 溪水暴漲 知本溫泉橋封閉
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅
- 好心給車錢被騙 國中生怒丟水球
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 3000件災害通報 38萬戶停電 60萬戶停水
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 黑心商人冷凍11年白蝦 民眾吃下肚
- 肚皮有硬塊 罕見腹壁子宮內膜異位
- 阿公店老闆難當 潦落去做「伊拉客」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Supreme Court upholds conviction in ‘pizza murder’
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC warns Taiwan over possible Dalai Lama visit
- 〈實現我的旅遊夢〉美夢成真─美國東岸之旅
- 竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分