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〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟

2016-09-15

彭博報導，煤價行情燒滾滾，今年以來煤價攀漲逾1倍，促使印度金達爾鋼鐵電力公司（Jindal Steel & Power Ltd）計畫在澳洲具有百年歷史的旺格維利（Wongawilli）礦區重新啟動羅素河谷礦（Russell Vale）焦煤開採，此外還擬重啟莫三比克另一處煤礦開採。金達爾是印度大鋼廠之一，看好未來半年焦煤價格將維持在高檔，也加入中國鋼廠、美國石油探勘業者等大宗商品生產商大開產能活動的行列。

報導指出，冶金用焦煤價格近來攀漲、燃料用煤價格也反彈，但今年前8個月大礦商產量、燃料消費減少逾10%。金達爾鋼鐵電力公司執行長烏帕爾表示，該公司在澳洲新南威爾斯州旺格維利礦區1個月產煤量約10萬公噸，已向澳洲政府尋求監管核准在同一地區重啟羅素河谷的煤礦開採；金達爾本月也計畫重啟莫三比克的Chirodzi煤礦開採，1個月產煤量約30萬公噸。圖為澳洲莫蘭巴附近的一處煤礦場。

（編譯楊芙宜）

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  • 圖為澳洲莫蘭巴附近的一處煤礦場。 （路透）

    圖為澳洲莫蘭巴附近的一處煤礦場。 （路透）

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