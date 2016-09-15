〈台股青紅燈〉壓死駱駝非1根稻草
2016-09-15
有句英文諺語是壓死駱駝的稻草。當然，能壓垮耐負重的駱駝不會是最後那一根稻草，而是因駱駝早已負載過重；全球資本市場就陷入這樣的景況。
美股近年在全球股市中宛如中流砥柱，多會領漲與抗跌，但上週五突然帶頭崩跌，引發歐亞股一陣手忙腳亂，雖然本週美股大跌後一度反彈，但市場疑慮只會更深。
市場多歸因是美國聯準會（Fed）下週例會恐會升息，甚至牽拖是北韓核試、美國大選候選人健康等原因；但若資本市場出現危機，不會只是因為這幾根稻草。
美國領軍全球QE已到強弩之末，若Fed例會啟動升息，也不過是帶動全球正式進入去槓桿化模式；但資本市場背負的重擔不只於此，還有歐債危機未解、英國脫歐不確定性及美國國債創近20兆美元的歷史新高等。
另外，09年全球金融海嘯後經濟成長主要動能的新興市場、尤其是中國，更陷入去產能化與去槓桿化的失速風險；加上蘋果領頭的全球科技創新已明顯疲乏，穿戴式裝置、物聯網或VR等，目前看來都難以帶動明顯需求。
當全球資本市場難以負載累積的諸多風險， 投資人大可不用期待這隻駱駝還能走多遠。
（費特曼）
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