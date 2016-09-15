大手筆振興經濟 歐盟基金將增至22兆

2016-09-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）週三對歐洲議會表示，將把對歐洲的投資基金規模擴增一倍，迄2022年前達到6300億歐元（約22.4兆台幣），以財政支出手段刺激歐盟經濟成長和創造就業；歐盟也將另創立880億歐元計畫，協助出現大量難民的非洲和中東國家成長。

容克在歐洲議會年度國情咨文（State of the Union）演講時表示，歐盟能禁得起英國6月脫歐公投的後續影響，歐盟執委會「對英國公投決定脫歐表達遺憾，不過仍尊重英國決定，此舉並未讓歐盟陷入險境」。

他提出涉及多個政策領域的一系列新計畫，作為歐盟各種問題的應對方案，包括把歐盟投資基金規模增加一倍，「確保在2020年以前，歐洲投資基金將投入總額至少5000億歐元的資金，且於2022年前更進一步，達到6300億歐元」。

容克提出的歐洲戰略投資基金（EFSI）於2015年啟動，本來目標在僅止於迄2018年的3年期間挹注3150億歐元，以振興歐洲經濟。他說，EFSI已籌集到約1160億歐元資金，焦點主要擺在基礎建設、能源、研究和教育。2008年全球金融海嘯以來，歐盟部分國家的失業率仍高達2位數。

容克說，隨著歐盟部分成員國貢獻資金，希望更快就能達到6300億歐元的規模。EFSI計畫是由歐盟預算及歐盟旗下的歐洲投資銀行出資約210億歐元作為種子資金，然後進行槓桿操作、吸引15倍的民間投資，以投資青年人、放款給慎選的歐洲企業、基礎建設計畫以及新創公司。他指出，歐盟應投資電信基礎建設，2025年前在歐洲各地推出5G通訊技術、各城市中心可享免費Wi-Fi上網，這些將可創造200萬個就業機會。

此外，容克還提出在今年底前設立一只旨在刺激國防產業研究的歐洲防衛基金，他保證不尋求削弱成員國政府的權力、或創造歐洲合眾國。