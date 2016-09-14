證券行情表、證券表格
2016-09-14
證券行情表
證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2016/new/sep/14/images/LT-1050914-C06-IB.pdf
證券表格
證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2016/new/sep/14/images/LT-1050914-C07-IB.pdf
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