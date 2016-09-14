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股市青紅燈》不如退出台股

2016-09-14

外資連日大賣，指數跌了近300點，且近中秋變盤的節氣，按照空方的邏輯，台股反轉向下已成定局，無論是獲利了結或認賠殺出，都該做個了斷，不能猶豫不決，否則將墜入深不見底的谷底。

這些交易日看來確實恐慌氣氛瀰漫，反映在盤面就是早盤還有部分個股抗跌，尾盤就失去戰鬥意志，棄械投降，形成開高走低的惡性循環。收盤後看法人進出，原來是外資在大賣，新台幣也跟著貶值，所以外資是不是有匯出跡象，值得觀察。

的確，今年以來台股都是外資在玩，本土法人或散戶不但站高山看外資與大股東纏鬥，甚至還落井下石的放空，希望發點戰爭財。不過，下場都不好，股市本來就是籌碼之戰，外資資金源源不斷，這場戰爭的勝負還未開打就已決定。

現在外資似乎出現退潮的跡象，看來是放空的好機會，但是外資幾乎都買大型權值股，只要一賣，台股很容易就重挫。但是那些外資看不上眼的低基期中小型股，原來就沒有漲升，既不會受外資賣超的影響，部分更處在營運轉機的當口，在亂局中反而容易脫穎而出。

因此，在外資主導盤勢的趨勢中並未搭上車的股民，此刻可以冷靜選好標的，再趁外資大賣造成台股大跌之際撿便宜。說良心話，如果還是不敢買股票，真的不適合投資台股，還是早日退出股市，連股市資訊都不要看，求個心安吧。（多哥）

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