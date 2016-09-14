輝達新晶片P4 效能高英特爾40倍

2016-09-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）週一推出可裝在人工智慧系統的新款晶片Tesla P4，企圖通過此晶片進入人們的日常生活，並藉機與英特爾一較高下。

可裝置人工智慧系統

原先主宰遊樂器晶片市場的輝達，將推出新款圖形處理晶片，可用於所有手機、汽車及搜尋引擎當中處理影音、圖形、動態輸入等。

輝達表示，Tesla P4適用於大型資料處理，根據輝達提供的數據顯示，P4較該公司先前的圖形處理晶片效能高出3倍，且較英特爾伺服器晶片效能高出40倍。

輝達稱，另外還將推出為性能更強的單台電腦設計的P40，可用於超級電腦（supercomputer）。輝達總部位於加州聖塔克拉拉，鄰近英特爾總部，英特爾於上月也曾發表人工智慧晶片，該公司在此一快速發展的市場展現野心，兩家公司都希望能受資訊中心營運商（如Google）的青睞。

輝達表示，新的產品可以同時處理多個小型的資料操作，是最適合人工智慧系統的設計，目前已投資研發軟體，希望使其產品更容易操作；英特爾日前則表示，旗下晶片產品併行處理能力較差，但在一般計算的處理能力較強。

可同時處理多個資料

對於資訊中心營運商而言，成本最高的是能源，因此兩大晶片大廠的重點，將在於如何在最少電力下完成工作。

彭博報導，此款晶片的銷售仍在早期階段，輝達數據中心業務在最新一季營收因人工智慧晶片，銷售達1.51億美元，另一方面，英特爾數據中心銷售雖達40億美元，但鮮少來自人工智慧晶片業務。