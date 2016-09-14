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川普若勝選 專家籲出脫香港地產股

2016-09-14

力推保護主義 將重創中國和香港

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭退休基金PGGM經理人Hans Op’t Veld表示，共和黨總統候選人川普若在今年11月美國總統大選中勝出，衝擊可能遠大於英國脫歐，因他將力推保護主義，除了傷害全球貿易，也將重創中國和香港，投資人應出脫香港房地產股票。

衝擊遠大於英國脫歐

Op’t Veld表示：「川普當選的那一刻，我反而會擔心香港，而較不擔心美國。中國是世界製造大國，若川普當選，你也不會想待在中國。」Op’t Veld持有約9%的香港房地產股票。

川普在競選活動中曾多次譴責中國竊取美國就業機會，並在全球貿易不公平地占盡優勢，並揚言將對中國貨物課徵45%關稅。

今年以來恆生房地產指數已上漲約14%，相較之下，擁有107檔成分股的MSCI世界房地產指數則上漲約6%。

Op’t Veld表示，美國和加拿大房地產股票約占PGGM資產近55%，由於距離美國總統大選不到2個月，美國房地產股將進入更為波動的時期。他說，美國房地產股對全球貿易的曝險程度最高，一旦川普當選，最可能面臨賣壓。

Op’t Veld指出，PGGM在英國舉行脫歐公投前6個月，就檢視英國房地產股的配置，並削減相對部位，加碼德國房地產股。

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  • 荷蘭退休基金PGGM經理人Hans Op’t Veld表示，川普若在今年11月美國總統大選中勝出，將力推保護主義，除了傷害全球貿易，也將重創中國和香港，投資人應出脫香港房地產股票。圖為新鴻基地產所推出的建案「峻巒」樣品。（彭博）

    荷蘭退休基金PGGM經理人Hans Op’t Veld表示，川普若在今年11月美國總統大選中勝出，將力推保護主義，除了傷害全球貿易，也將重創中國和香港，投資人應出脫香港房地產股票。圖為新鴻基地產所推出的建案「峻巒」樣品。（彭博）

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