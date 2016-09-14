南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
2016-09-14
〔記者陳梅英／台北報導〕南韓12日晚間大震，據指出，樂金顯示器（LGD）在當地一座6代線受到影響，產線一度暫停，儘管隨後LGD表示，產線已恢復正常，是否影響產出尚待觀察，由於LGD該6代線生產的是當前最吃緊的32吋與43吋電視面板，法人預估， 若有轉單效應，夏普、友達（2409）為最大受惠者。
南韓慶尚北道12日晚上發生規模5.1及5.8地震，南韓兩家面板廠LGD、三星顯示器（Samsung Display）設在當地的廠房生產線，皆傳出遭到影響，其中，LGD大的生產線及OLED主要位於坡州，當地受到影響的是一座6代線，業者認為，通常規模5以上地震，多少都會對面板生產線產生影響，輕則破片，嚴重的話機台移位，需重新調教，清理後才能逐步恢復生產。
由於目前32吋與43吋電視面板供需相當吃緊，友達與LGD是全球主要兩家生產43吋電視面板的供應商，LGD產出若受到影響，友達將是最大贏家，另外該廠也生產32吋電視面板，夏普在鴻海入主後，重返32吋電視面板生產行列，預期夏普也有機會收到轉單之效。
受此消息面激勵，昨日台灣面板廠股價表現優於大盤，韓國LGD則以下跌1.76%收盤。
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