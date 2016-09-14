| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 財經

南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機

2016-09-14

〔記者陳梅英／台北報導〕南韓12日晚間大震，據指出，樂金顯示器（LGD）在當地一座6代線受到影響，產線一度暫停，儘管隨後LGD表示，產線已恢復正常，是否影響產出尚待觀察，由於LGD該6代線生產的是當前最吃緊的32吋與43吋電視面板，法人預估， 若有轉單效應，夏普、友達（2409）為最大受惠者。

南韓慶尚北道12日晚上發生規模5.1及5.8地震，南韓兩家面板廠LGD、三星顯示器（Samsung Display）設在當地的廠房生產線，皆傳出遭到影響，其中，LGD大的生產線及OLED主要位於坡州，當地受到影響的是一座6代線，業者認為，通常規模5以上地震，多少都會對面板生產線產生影響，輕則破片，嚴重的話機台移位，需重新調教，清理後才能逐步恢復生產。

由於目前32吋與43吋電視面板供需相當吃緊，友達與LGD是全球主要兩家生產43吋電視面板的供應商，LGD產出若受到影響，友達將是最大贏家，另外該廠也生產32吋電視面板，夏普在鴻海入主後，重返32吋電視面板生產行列，預期夏普也有機會收到轉單之效。

受此消息面激勵，昨日台灣面板廠股價表現優於大盤，韓國LGD則以下跌1.76%收盤。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.