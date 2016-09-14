南韓史上最強震 11大廠停機安檢
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓東南部慶州週一（12日）晚間發生規模5.8創紀錄強震後，官方統計，約11家大企業廠房設備及生產線被迫暫停運作，進行安全性檢查，包括三星電子兩座晶片廠和一座智慧手機小型塑膠機殼鑄模廠、樂金顯示器（LG Display）液晶面板（LCD）廠、現代汽車組裝廠在內，昨日中午前多數已恢復運作，但南韓慶州核電廠4座反應爐全部停機，估計至少需一週時間檢查。
慶州核電廠 得停機一週
南韓慶尚北道慶州市西南9公里、首爾東南方約270公里處當地週一晚間7點44分和8點32分分別發生規模5.1和5.8強震，後者創下朝鮮半島氣象觀測紀錄最大規模，迄週二下午1點已出現多達213次餘震，製造業、核電廠等基於安全顧慮，紛紛暫停運作，進行安全檢查。
三星樂金等 都暫停運作
《韓國先驅報》報導，地震發生後，三星電子位在器興（Giheung）、華城（Hwasung）的晶片廠受到影響，使用光線在晶圓上印製晶片電路的影像設備曾停機檢查，隨後即恢復運作，尚無重大損失傳出。三星在華城的12吋晶圓廠S3，是其3座主要晶圓代工廠之一。
三星在龜尾（Gumi）工業園區為Galaxy S智慧手機生產小型塑膠機殼鑄模的生產線也自動暫停，其他主要智慧手機組裝廠仍持續運作。
樂金顯示器龜尾LCD工廠也回報自動停機，由於地震可能造成大片及薄型面板破損，但不久後就恢復運作。
總部在蔚山（慶州南方）的現代汽車組裝廠關閉好幾小時，影響汽車產量超過6.5萬輛。現代汽車表示，該公司首次因地震而暫停生產線，工廠沒有重大損失，但基於安全顧慮，仍停機檢查廠房設備及生產線。
南韓產業通商資源部獲回報顯示，部份紡織業也受衝擊，初估損失4000萬韓元（3.6萬美元）；化工廠在停機檢視後，很快恢復運作；不過，韓國水電與核電公司表示，已關閉慶州核電廠的4座反應爐，檢視是否受損，其他核電廠的運作不受影響。
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