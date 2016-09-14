問題未解決 工總︰不該懲留台企業

2016-09-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞動部重新公佈七休一函釋，幾未更動內容，製造業認為問題並未解決。工商協進會理事長林伯豐表示，製造業平時本就七休一排班，未來遇到急單只好在海外生產；工總指出，製造大廠有能力在海外調度產能，但中小型製造業都在台灣，「制度不要懲罰根留台灣的人」。

商總理事長賴正鎰表示，旗下包括旅遊、媒體、保全等二十多個行業，依目前函釋必須做六休一；雖然勞動部八月底與七大工商團體會談時，提出可依勞基法三條文申請排除在外，亦即三十之一條的例外行業、三十三條的須經地方政府同意，及八十四條的責任制；但未來申請能否通過，以及草案送到立法院是否有變數，仍讓業者相當擔心。

代表製造業的工商協進會理事長林伯豐認為，製造業本來就實行做六休一，配合政府政策沒有問題，但若遇到急單、旺季等狀況，人力無法支應，將交由海外工廠來生產。

工總指出，政府要大家留在台灣打拚，制度卻是逆向設計，「很多措施都是懲罰根留台灣的人」；工總建議，制度不宜過度僵化，否則衝擊企業正常營運，「制定政策的出發點，不該把每家企業都當做壞人看待，還是要考量業主需求。」