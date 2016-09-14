電價合理化 立委籲電力市場改革

2016-09-14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕經濟部昨召開電價審議委員會，民進黨立委高志鵬、電價審議委員許忠信稍早召開記者會指出，現行公式有五大缺失，籲徹底改革電力市場、進行能源轉型正義，讓電價合理化。

許忠信表示，相關缺失包括台電是獨占事業，缺乏國內客觀比較基礎；電價公式未將綠電收入用於推廣再生能源，反納為收入來從成本扣除；保障合理利潤非從台電改革績效而是漲電價而得等。

許忠信指出，電價公式預測難免失準，造成電價超收的部分做為平準基金，但若平準機制漫無限制，電價公式將因電價審議委員會裁量空間過大，導致電價公式喪失功能，總結來說，現行及未來電價公式都無法達成合理電價，根本之道，必須改革電力市場。

高志鵬指出，行政院送審的電業法修正草案「保守有餘但創新不足」，較接近上會期國民黨所提版本，電業自由化是能源版轉型正義，如此才能讓台電獨大、類似戒嚴的狀況解除，究其根本，就是改革電業法、改善相關缺失及改革電力市場，達成能源轉型正義。