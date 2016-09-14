缺智慧電表 手動版先頂著
2016-09-14
100萬戶適用僅30萬具電子式電表
時間電價成效打折扣
〔記者林筑涵／台北報導〕台電昨宣布，針對小商家、住宅推出的「住商型簡易時間電價」方案可望十月起開跑。但時間電價分區段收費，最佳辦法就是安裝智慧電表（ＡＭＩ，見圖，台電提供），能即時讀取用電資訊；台電坦言，智慧電表時程趕不及，現階段僅能以人工抄表的電子式電表先將就著用，等明年底智慧電表（ＡＭＩ）出來後再更換。
目前一般家庭用戶使用的是傳統機械電表，僅能得知總用電度數，無法配合新時間電價做出離尖峰用電差別，因此未來用戶申請新時間電價，需要做電表更換；而智慧電表是指具有通訊功能的電表，除分段記錄用電外，可透過傳輸將即時資訊回傳至台電，用戶端及台電都能瞭解用電習慣，達到節電目標。
台電坦言，國內電表多設置在室內及地下室，原採購的電子式電表無法通訊，失去智慧電表意義；現在只能先將備有的卅萬電子式電表供用戶更換，雖能分區段記錄，仍須人工抄表。
台電副總黃鴻麟表示，台電此次推出新時間電價目標用戶約一百萬戶，會先就申請者協助更換成電子式電表，等明年底智慧電表推行後，再把電子式電表換下來。
依據能源局規劃，智慧電表明年招標，預計明年底安裝廿萬具，二○二○年完成一百萬戶佈建。台電表示，目標月平均用電七百至四千度用戶共一百萬戶，據初算可抑抵尖峰用電二十七．五萬瓩，但此次時間電價推行僅能用卅萬人工抄表的電子式電表先擋著，短時間內「住商型簡易時間電價」成效恐打折不少。
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