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蔡友才、王起梆離職 即出清兆豐金持股

2016-09-14

〔記者謝君臨、錢利忠、吳佳蓉、邱燕玲／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀案，偵辦方向從一開始的銀行法、洗錢防制法、金融控股公司法，轉變為證券交易法，據了解，其中關鍵在於檢方掌握兆豐金前董事長蔡友才，涉嫌與前董事會主任秘書王起梆合謀，在離職後的六個月內出脫手上三百多張持股，檢方因此以涉犯證交法將兩人交保候傳。另檢方昨以證人身分傳喚兆豐銀企劃處科長張嘉琳，訊後請回。

對兆豐案，行政院副院長林錫耀昨受訪表示，行政院督導小組已連開四次會議，初步認定蔡友才很早就知道兆豐金發生的事，卻未積極處理，也沒即時通報，已要求財政部啟動求償等法律行動。

財部昨約談蔡 內容不透露

據了解，為釐清兆豐案的行政責任，財政部這兩天已全部約談兆豐公股董事，包括昨晚約談蔡友才，財政部不願透露內容，僅強調還要核對當事人說法是否確實，後續再採取相關作為，包括對失職人員啟動求償等。

檢方調查，蔡友才任職兆豐金董事長期間，個人申報持有的兆豐金股票，從去年二○二張、至今年三月申報的約三二一張，增加約一一九張股票。而今年四月一日與蔡同進退，一併辭職的王起梆，去年穩定持有兆豐金股票約二三一張，今年一至三月，持股增至約三三五張。

外傳蔡、王在三月底退休前，出脫手中持股三百多張，才會被檢方鎖定；但對照兩人公開申報資料，持股都是先微幅增加，至三月未動，但離職後陸續將股票出清。

法界人士指出，很多公司董監事，在離職前或離職後，都會把手中持股慢慢出清，只因認為自己已與公司無關，這是市場生態。不過，依證券交易法第一百五十七之一條規定，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在消息明確後，未公開前或公開後的十八小時內，不得自行或以他人名義買賣股票，若有此情，公司董監事、經理人等即使離開現職，離職六個月內仍不得自行或以他人名義買入或賣出該公司股票。

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