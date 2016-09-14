樂陞多空交戰 券資比續飆

2016-09-14

〔記者張慧雯／台北報導〕深陷收購案疑雲的樂陞，自九月八日由跌停拉到漲停板四十五．七五元後，四十五．七五元宛如成為「天花板」價格，自九月九日起開始實施庫藏股，股價並未明顯止穩回升，昨日收盤來到三十九．二元，但券資比高達四十三％以上，多空交戰意味相當濃厚。

百尺竿頭公開收購案一路走來，樂陞的券資比一度超過百分之百，九月五日至九月八日因融券回補降至零，但九月九日立刻彈升，券資比從二十九％一路向上，連續四日持續攀升，至昨天為止，樂陞空單已有三四一二張。

法人分析，市場都相當關注樂陞案，樂觀者認為「跌停打開就可以進去搶」，但存疑者覺得此案恐難善了，一漲就可放空；從券資比變化來看，看衰者顯然不少。

樂陞收購自救會臉書粉絲團有人貼文「目前看不出來有較大的資金買盤進入，應該不容易有表現」。

因為樂陞公告應收帳款十二．五億元中逾期金額高達四．○二億元，有自救會會員哀嘆「呆帳四億多、營收又少、股本又大、ＥＰＳ那麼少，收購案狀況也不明朗，短期要有買盤根本不可能」。