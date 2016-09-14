南方之星又來了 10月第9次標售

2016-09-14

〔記者徐義平／台北報導〕捷運宅退燒，連帶導致標售次數創新高。根據台北市捷運局公告，捷運南勢角站捷運宅「南方之星」預計10月3日進行第9次標售，此次標售戶數為31戶，包括23戶一般事務所及8戶住宅，不過，底價與前次相當，標售狀況仍待觀察。該捷運宅累積標售次數已達9次，創下捷運宅標售以來，次數最多的歷史紀錄。

根據北市捷運局公告資訊，此次標售31戶，包括23戶一般事務所，坪數12.96~29.2坪，總價528萬~1280萬元，拆算每坪底價42~44萬元，不過，公設比平均高達40%。其餘8戶則是住宅，坪數41.94~53.05坪，總價1780~2205萬元，拆算每坪底價41~42萬元，公設比平均約35%，預計10月3日開標。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，該捷運宅8月時進行第8次標售，標售戶數為30戶，最終共標出11戶，多屬中高樓層的住宅，底價每坪4字頭，標脫總價落在1700~2200萬元，還算符合當地行情，相較其他捷運宅「美河市」、「碧潭有約」近月只標售1戶，已是今年表現最好的捷運宅標售案。

于靜芳分析，但以目前狀況來看，自住客當道，捷運宅多次流標的餘戶，主要是因物件條件較差、價格沒吸引力等，加上這次標售已邁入第9度，標售物件又多是一般事務所，估計未來標脫之路恐遙遙無期，將創捷運宅標售次數最多紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若要具備競標誘因，其實底價可以低於市價1成，如此不但可以提高標脫率，也能儘早將資產換成現金，轉投入其他公共工程。