追查TRF一條龍 金管會罰7國銀

2016-09-14

〔記者王孟倫／台北報導〕追查銀行不當提供TRF一條龍服務，金管會進行「專案金檢」，昨天一口氣裁罰7家，依照不同情節開罰400萬至600萬元不等，並限制新承作衍生性金融商品業務；金管會並要求，七家國銀必須追究相關部門主管責任，並檢討銷售人員的獎酬薪制，必要時，將追回已發出的獎金。

立委黃國昌在今年4月立法院質詢指出，國內有銀行提供TRF（目標可贖回遠期契約）「一條龍」服務，包括製作不實財報、設立境外公司及購買TRF，結果後續衍生多項紛爭，要求金管會展開專案金檢。

金管會則是在4、5月間，對國銀OBU（國際金融業務分行）全面展開專案金檢，並祭出相關懲處。

首先，針對裁罰結果，分別為中信銀、富邦銀與國泰銀3家被罰600萬元最重，而元大及日盛銀行2家被罰400萬元；另外2家大眾銀與永豐銀由於情節比較輕，未處以罰鍰。

上述7家國銀均被限制業務，新承作隱含賣出外匯選擇權衍生性金融商品業務（含結構型商品業務），但不包括與專業機構投資人及高淨值投資法人，必須等到金管會認可缺失改善後，始得恢復承作。

其次，在違規事項方面，金管會銀行局副局長呂蕙容表示，上述銀行辦理OBU開戶作業、客戶財務資料審核作業或衍生性金融商品業務等，有多項缺失，包括：未查核客戶財報或公司真實性，未妥適建立或未確實執行內控制度。

呂蕙容說，其中，中信、富邦與國泰三家銀行的缺失比較嚴重，且多項缺失再查核仍未改善。在「TRF一條龍」方面，金管會指出，包括：中信銀OBU主動建議客戶設立境外法人，並推薦代辦公司給客戶，至於國泰世華也有協助客戶設立境外法人之情況；另外，中信、富邦與日盛則是協助客戶編製財務資料、以符合OBU客戶條件資格。

金管會強調，倘若未來發現其他銀行辦理OBU開戶及財務資料審核作業涉有缺失、違反規定，將根據相關事證，繼續予以核處。