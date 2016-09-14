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鈺緯︰聚焦手術室產品 明年看好

2016-09-14

〔記者陳永吉／台北報導〕以醫療顯示器為主力產品的鈺緯（4153），今年上半年營運陷入低潮，董事長陳國森指出，主要是過去1年判斷出現幾個錯誤，不過今年已經調整完畢，包括人、事跟產品都已往正軌上發展，希望明年營運能回復到去年的高水準。

陳國森指出，去年公司進軍高階圖像顯示器（Graphic Art）市場，不過因為打自有品牌沒經驗，合作的通路商也沒找對，所以今年把這個產品線停掉，回頭聚焦手術室的產品，除了原本的42、50、55吋及58吋的4k顯示器產品外，去年底也已完成24、26吋產品開發，今年3月則新增40吋的4k產品，預估9月底將完成31.5吋的4k產品開發。

鈺緯新產品陸續建置完成，不過公司表示要實際接到訂單，至少要等客戶拿到新產品的半年之後，所以預期24、26吋產品線可望在10、11月取得較多訂單，明年在產品線完整鋪貨下，訂單效應有機會進一步發酵。

鈺緯指出，目前主要營收仍來自診斷用顯示器，兩大客戶為GE跟Philips。其中GE已逐漸從間接供應轉為直接供貨，現在還有4個案子在進行中，進度最快的是一項舊型改款的產品，今年小量出貨約1500台，客戶對明年前7月的訂單預估可望超過1萬台，將是明年業績轉佳的主要動力。

至於另一大客戶Philips，產品還在進行外觀修改，最快第4季，慢則明年會正式出貨。

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