二度啟動庫藏股 志超股價漲逾4%

2016-09-14

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠志超（8213）今年二度啟動庫藏股，預計自昨日起至11月11日買回1.5萬張，每股買回價位介於22-46元，做為轉讓股份予員工之用，帶動昨日量能大增，股價上漲逾4%。

在光電板與NB板旺季需求，志超8月合併營收20.25億元，創近11個月新高，月增11.54%，年減0.67%，法人預估，9月仍可維持相當水準，由於面板價格近期壓力大減，有利支撐光電板價格。

志超去年底取得日立化成高雄廠，切入汽車板市場，獨立為志昱，近來進行設備汰舊換新、改善製程等，預計在月底陸續完成，可望帶動營運增溫。

志超8月底時已完成買回1萬張庫藏股，平均每股買回均價為31.36元，志超第2季季底的每股淨值約37.05元，以昨日收盤價31.85元計算，股價淨值比僅0.85倍。