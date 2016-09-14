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NAND Flash供貨吃緊 Q4營運走揚

2016-09-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查機構DRAMeXchange指出，第3季各項終端產品進入需求旺季，智慧型手機、用戶級固態硬碟在下半年需求快速攀升，估第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供貨吃緊的情況顯著，價格漸走揚，NAND Flash業者的營收成長及營業利益率將進一步提升，第4季也可望走揚。

受惠中國智慧型手機品牌的高容量eMMC／eMCP及iPhone7備貨需求，第2季整體NAND Flash供貨逐漸吃緊，TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示，第2季eMMC、用戶級固態硬碟與企業級固態硬碟的合約價跌幅開始收斂，通路端晶圓價格更從4月起逐月走揚，第2季NAND Flash品牌商營收逆勢季成長3.4%，終結前2季度連續衰退的頹勢。

受惠高容量企業級固態硬碟、高容量eMMC／eMCP訂單追加力道明顯，龍頭廠三星電子第2季NAND Flash位元出貨量季增約15%、營收季成長約10%，營業利益率也連2季成長；威騰電子、SK海力士也呈現成長，尤其SK海力士營收季勁揚37%，位元出貨量大幅季增52%，預估第3季位元出貨量可望季成長15%。

記憶體模組廠創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）與宇瞻（8271）等，NAND Flash均有一定營收比重，對下半年營運相對展望樂觀，創見預估下半年工規SSD在工控產品中的占比將會顯著成長，可望成為工控產品主力，另傳統外接式硬碟銷售動能恢復，預期第4季將比第3季更有突破。

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