| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 財經

瑞薩收購英特矽爾 重押智慧汽車市場

2016-09-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本瑞薩電子（Renesas）週二宣布，將斥資32億美元現金收購美國晶片製造同業英特矽爾（Intersil），預期在2017年6月前完成交易。瑞薩電子藉此併購欲進一步擴大所掌握的近40%全球車用微控制器晶片市占，押注在載有更多科技和自動駕駛能力的智慧汽車產業發展。

收購溢價達43.9%

瑞薩電子以每股22.5美元價格收購英特矽爾，較後者週一收盤價（19.76美元）高出近14%。媒體3週前甫揭露這起收購案時，該收購價較英特矽爾8月19日收盤價溢價高達43.9%；這段期間，英特矽爾股價攀漲逾25%。英特矽爾今年股價漲幅達55%，公司市值來到27億美元。

英特矽爾為類比IC（積體電路）大廠，總部在加州，年營收約5.2億美元，89%營收來自類比裝置，生產的電源管理控制晶片主要用於汽車、工業設備和智慧手機，例如油電混合車和電動車控制電池電壓的晶片，以及操作車載攝影機和顯示器的晶片，客戶包括中國華為、聯想、思科系統在內。

全球最大車用微控制器（MCU）晶片供應商瑞薩電子是台積電（2330）長期客戶，月初雙方甫宣布合作開發28奈米嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程技術，以生產支援新世代環保汽車與自動駕駛車的MCU，預計2017年提供樣品，2020年開始量產。

瑞薩75%營收來自邏輯晶片，客戶包括豐田汽車、日產汽車、福特汽車在內，期透過併購英特矽爾每年能帶進1.7億美元獲利，進一步強化車用晶片事業。

瑞薩電子股價在併購消息公布後，昨收漲2.2%，至616日圓。瑞薩今年股價跌20%，市值約在100億美元。瑞薩最早由日立、三菱電機和NEC公司半導體事業合併成立，據研究機構顧能統計，瑞薩迄去年底為世界第3大晶片製造商，市占9.1%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瑞薩
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：瑞薩收購英特矽爾 重押智慧汽車市場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.