瑞薩收購英特矽爾 重押智慧汽車市場

2016-09-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本瑞薩電子（Renesas）週二宣布，將斥資32億美元現金收購美國晶片製造同業英特矽爾（Intersil），預期在2017年6月前完成交易。瑞薩電子藉此併購欲進一步擴大所掌握的近40%全球車用微控制器晶片市占，押注在載有更多科技和自動駕駛能力的智慧汽車產業發展。

收購溢價達43.9%

瑞薩電子以每股22.5美元價格收購英特矽爾，較後者週一收盤價（19.76美元）高出近14%。媒體3週前甫揭露這起收購案時，該收購價較英特矽爾8月19日收盤價溢價高達43.9%；這段期間，英特矽爾股價攀漲逾25%。英特矽爾今年股價漲幅達55%，公司市值來到27億美元。

英特矽爾為類比IC（積體電路）大廠，總部在加州，年營收約5.2億美元，89%營收來自類比裝置，生產的電源管理控制晶片主要用於汽車、工業設備和智慧手機，例如油電混合車和電動車控制電池電壓的晶片，以及操作車載攝影機和顯示器的晶片，客戶包括中國華為、聯想、思科系統在內。

全球最大車用微控制器（MCU）晶片供應商瑞薩電子是台積電（2330）長期客戶，月初雙方甫宣布合作開發28奈米嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程技術，以生產支援新世代環保汽車與自動駕駛車的MCU，預計2017年提供樣品，2020年開始量產。

瑞薩75%營收來自邏輯晶片，客戶包括豐田汽車、日產汽車、福特汽車在內，期透過併購英特矽爾每年能帶進1.7億美元獲利，進一步強化車用晶片事業。

瑞薩電子股價在併購消息公布後，昨收漲2.2%，至616日圓。瑞薩今年股價跌20%，市值約在100億美元。瑞薩最早由日立、三菱電機和NEC公司半導體事業合併成立，據研究機構顧能統計，瑞薩迄去年底為世界第3大晶片製造商，市占9.1%。