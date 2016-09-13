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《國際現場》Google跨足糖尿病新藥

2016-09-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕鑒於全球肥胖人口激增，罹患第二型糖尿病的人口也越來越多，Google旗下的Verily Life Sciences和法國藥廠賽諾菲（Sanofi）宣布，將共同出資約5億美元，設立研發糖尿病療法的事業Onduo。

Onduo最初將聚焦目前最普遍的第二型糖尿病，但新產品的樣貌或何時上市等細節還未定案，新產品將結合賽諾菲的臨床專業知識，以及Google最擅長的分析和迷你裝置。

賽諾菲資深副總裁奧爾里奇（Stefan Oelrich）表示，由於大量廉價的生物仿製藥推出，賽諾菲預期糖尿病藥物市場的競爭將更為激烈，該公司計畫利用Onduo這個合資事業來與對手區別。他說，Onduo這個合資事業，賽諾菲將出資2.48億美元，Verily將出另一半。

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  • Google旗下的Verily Life Sciences和法國藥廠賽諾菲（Sanofi）宣布，將共同設立研發糖尿病療法的事業Onduo。（路透）

    Google旗下的Verily Life Sciences和法國藥廠賽諾菲（Sanofi）宣布，將共同設立研發糖尿病療法的事業Onduo。（路透）

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