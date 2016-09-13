中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
2016-09-13
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產價格持續上漲，為了趁房價上漲大賺一筆，中國已出現夫妻「假離婚」，以取得更優惠條件購房的亂象，加劇投機炒作風潮。中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿表示，中國應採取措施抑制房地產泡沫擴大，並抑制過度的資金流入房地產市場。
流亡美國的中國經濟學家何清漣在「美國之音」撰文，分析2014年以來中國房價暴漲的原因，主要是因為中國百業蕭條，中國政府希望靠房地產拉抬景氣，透過銀行業為泡沫化的房市不斷輸入資金，加上地方政府需要繼續賣地以獲得財政收入，因此得營造房市繁榮景象；此外，中國民眾也認為，唯一不會化成流水的資產就是房產，造就了投機炒作風潮。
文章指出，隨著房價持續上漲，中國政府祭出房地產調控措施，又開始實施限購令，但上有政策，下有對策。上海很多夫妻為了規避一戶只能購買一套住房的規定，出現「假離婚」的情況，以取得更多的購房名額和更優惠的購房條件。
馬駿接受「第一財經網」訪問指出，在房地產部門，仍須採取很多措施抑制泡沫過度擴大，抑制過度的資金流入房地產部門。過去十幾年中，金融體系槓桿率上升三分之一，主要因為房價暴漲。
為了因應中國人行實施貨幣刺激措施後出現的房市過熱問題，上海、深圳的城市今年都推出了房市緊縮措施。在此同時，中國人行決策人士已在研究如何支撐成長，卻不會引發房屋等資產出現難以持續的上漲。
中國人行這波寬鬆週期始於2014年，包括多次調降利率，目前基準利率已降至紀錄最低，而自去年10月以來就按兵不動。
澳盛銀行駐香港首席大中華區經濟學家楊宇霆表示，中國人行對進一步貨幣政策寬鬆會非常謹慎，他們很擔心房市過熱和抵押貸款的快速上升。
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