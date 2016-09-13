Note 7效應 三星單日股價重挫7% 4年之最

2016-09-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子旗艦手機Galaxy Note 7電池爆炸起火的事故越演越烈，由於美國和歐洲的航空業者和監管機構均警告用戶不要使用Note 7，週一該公司股價重挫7%，為4年多來單日最大跌幅。

美國消費品安全委員會（USCPSC）和三星電子日前均警告用戶，立即關掉Note 7，且不要充電，雙方正在洽談儘速正式召回Note 7事宜。全球航空業者也呼籲旅客在飛行期間不要使用Note 7。3週前上市的Note 7，目前已通報35起電池爆炸起火事故。

對三星電子而言，Note 7電池爆炸起火事故來得很不是時候。該公司上個月推出Note 7，希望在時間上壓過蘋果的iPhone 7，但這個優勢已經消失。週一三星電子股價一度重挫7.6%，收盤下跌7%，若加上上週五下挫3.9%，短短2個交易日三星電子股價重挫10.6%，市值蒸發逾180億美元。供應Note 7電池的三星SDI，週一股價大跌5.9%。

首爾IBK證券分析師李承雨（Lee Seung Woo）表示：「由於美國的強硬反應，Note 7被全面召回的可能性越來越大。三星電子須更換每支Note 7，儘快解決這個問題，以向消費者做出保證。在最糟的情況下，三星電子可能得考慮暫停銷售Note 7一段時間。」

彭博情報分析師巴特勒（John Butler）指出，三星電子和蘋果這2大智慧手機製造商最近推出的旗艦手機，對他們之間的競爭至關緊要，三星電子Note 7的電池問題，對蘋果是個正面發展。

巴特勒表示：「我們即將進入年底假期，因此，三星電子必須快速召回電池有問題的Note 7，然後幫已經購買的消費者更換新機。」

三星電子已主動宣布全球召回250萬支Note 7，市場預估召回成本可能達10億美元。