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推特有意求售 卻乏人問津

2016-09-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕市場期待推特（Twitter）將出售的消息，然而由於成長數字停滯，以及盈利能力遠不及競爭對手臉書（Facebook），推特雖力圖尋求出售，卻乏人問津，公司股價持續下跌。

第2季財報持續虧損

推特第2季財報持續虧損，營收6.02億美元但低於預期，較去年上一個季度的成長率不到1%。另外，推特每月活躍用戶數3.13億人，僅較上季小幅增加3%，且其中21%用戶來自美國。

推特向財經媒體「CNBC」表示，公司出售的消息乏人問津，目前正考慮如何降低成本，此訊一出，推特股價暴跌6%，今年以來股價已下跌逾20%；推特股價於週五收盤時略收回跌幅，收在18.11美元，跌3.16%。

雖然推特持續推動平台走向重影音的路線，然而此一路線由於無法轉成營收，推特還是被潛在買家視為是新聞資訊的社交平台。

英國《衛報》報導，由於推特仍持有現金36億美元，所以並不需要屈服於市場壓力，也不會突然宣布破產，持續下跌的股價可能會使潛在買家改變心意，不過，投資人主要擔心的還是該公司的成長和創造利潤的能力。

券商Wedbush市場分析師Michael Pachter向「CNBC」表示，推特在公司董事會會議討論出售一事破局後，更應該思考推特將來的走向，他指出，「推特應該要成為新聞的第一手來源，因為他們的主要市場目標是25億網民，這些網民希望透過網路得到第一手消息。」

Michael Pachter認為，以戰略目標來看，Facebook做為社交媒體巨頭，在其網站上少了即時新聞的元素，他表示，「若Facebook想成為真正的媒體公司，這將是他們缺乏的元素」。科技分析師Ben Thompson則表示，Google也可能是潛在買家，因為Google「迫切需要一個人們在移動式裝置上， 會每天使用的產品」。

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  • 推特由於成長數字停滯，以及盈利能力遠不及競爭對手臉書，雖力圖尋求出售，卻乏人問津，公司股價持續下跌。（法新社）

    推特由於成長數字停滯，以及盈利能力遠不及競爭對手臉書，雖力圖尋求出售，卻乏人問津，公司股價持續下跌。（法新社）

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