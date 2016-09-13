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經濟學者：Fed若升息 美股將下跌逾10%

2016-09-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕加拿大財富管理公司Gluskin Shefff首席經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）表示，若出現聯準會升息等重大經濟事件，美股將出現大回檔，跌幅可能超過10%，而且勢不可擋。

截至台灣時間晚間7點為止，歐洲主要股市跌幅持續擴大，泛歐洲股票指數STOXX 600下跌1.58%、英國FTSE指數下跌1.41%、德國DAX指數下跌1.91%、法國CAC指數下跌1.86%。美股方面，三大指數期貨同步下跌，道瓊期貨指數報17849點，跌0.66%。史坦普500期貨指數報2102.25點，跌0.65%。那斯達克期貨指數報4629.25點，跌0.82%。

由於市場擔心美國聯準會升息舉措將早於預期，將上週史坦普500指數及道瓊工業指數推向深淵，羅森伯格接受財經媒體「CNBC」訪問時表示，「若聯準會在未來幾個月內升息，美股將形成完美風暴」。

羅森伯格曾多次名列美國「機構投資人雜誌」全美明星團隊，他認為這次的股市震盪實難避免。羅森伯格指出，最大的風險在於，市場並未為這樣龐大的風險做出定價，他表示若出現像去年底到今年1、2月深至12%的跌幅，也一點都不意外。

另一方面，德意志銀行策略師比安科（David Bianco）也指出，美股將出現更大的下行壓力，他認為這6週以來史坦普500指數的波動少，但這只是暴風雨前的寧靜，並預期史坦普500指數可能出現8%至10%的跌幅。

在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中具有投票權的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）即將於美東時間週一下午一時，就經濟前景及貨幣政策，於芝加哥發表演說。

這場演說將成為聯準會9月升息與否的關鍵，由於布蘭納德被認為是鴿派，市場紛紛預測他此次的發言將傾向鷹派，使得9月在FOMC會議後，決議升息的機率增高。德意志銀行證券分析師Peter Hooper則表示，「這可能是巧合，也提供聯準會一個重要機會，提高市場對升息的預期，使FOMC在9月會議前有更多調整空間」。

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  • 曾多次名列美國「機構投資人雜誌」全美明星團隊的經濟學家羅森伯格表示，若出現聯準會升息等重大經濟事件，美股將出現大回檔，跌幅可能超過10%。台灣時間至昨晚7點為止，歐洲主要股市及美股三大指數期貨出現跌幅。（彭博）

    曾多次名列美國「機構投資人雜誌」全美明星團隊的經濟學家羅森伯格表示，若出現聯準會升息等重大經濟事件，美股將出現大回檔，跌幅可能超過10%。台灣時間至昨晚7點為止，歐洲主要股市及美股三大指數期貨出現跌幅。（彭博）

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