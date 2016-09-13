陳金德掌中油 花媽︰應與高雄一體同命

2016-09-13

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣中油昨舉行董事長交接典禮，新任董事長、前高市副市長陳金德正式上任，高市長陳菊蒞臨交接，笑稱心情是「嫁女兒」；她雖未明確提及中油是否要實質南遷，但強調石化管線業者應與高雄「一體同命」。

高雄氣爆後，高市府訂定石化管線自治條例，要求中油等在高市擁有管線業者南遷；中油總公司六月已完成設籍高雄，但總部仍在台北，未來是否實質南遷引發話題。

陳菊昨表示，高雄市對陳金德到中油非常期待，因兩年前石化氣爆，高市府面臨非常多壓力，擁有石化管線公司都應將總公司遷到高雄，跟高雄一體同命，大家同在一個城市、共同面對承擔。她指出，陳金德非常有政治協商及群眾溝通能力，將是一個好的董事長，高市未來能夠跟中油建立良好夥伴關係；讓陳金德到中油的心情是「嫁女兒」，但高市府「不會是很弱的娘家」。

陳金德表示，中油目前的確面臨不少挑戰，希望與同仁一起努力，讓中油成為一個有活力的公司，而不是頹廢的大宅門。至於南遷議題，工會理事長莊爵安公開表示，實質南遷將影響同仁未來人生規劃；陳金德允諾將與工會深入討論。

陳金德昨也破天荒以董事長的「資方身分」主動表示想加入中油工會。雖然中油工會章程禁止高階管理人員加入，陳強調此舉是向員工及工會表達同理心。對此，莊爵安幽默回應「還是要經過審核」。