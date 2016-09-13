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財部將儘快約詢蔡友才

2016-09-13

〔記者盧冠誠、吳佳蓉／台北報導〕「兆豐案」越演越烈，針對前兆豐金董事長蔡友才應負的責任，財政部次長蘇建榮昨表示，會盡快約詢，因為還有一些公股管理的部分有待釐清。

有關向蔡友才求償的問題，蘇建榮指出，督導小組的決議已經說得很清楚，未來會跟投保中心及兆豐銀行共同研議，看怎樣進行民事追償。

對於是否追回蔡友才於兆豐金任內的薪水或退休金，蘇建榮僅回應，這是未來在法律程序上的問題，目前不知道，還在研議中。

蘇建榮表示，財政部會全面檢討公股管理機制，強化董事會功能，並進一步檢討與公股董事的聯繫機制，部長許虞哲也希望能進一步強化這方面控管；財政部將依行政院指示於三週內交出檢討報告。

蘇建榮指出，NYDFS（美國紐約州金融服務署）檢討報告出來後，到底蔡友才有無善盡公股董事的職責，以及金融管理階層的責任，這部份會進一步來了解、約詢。

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