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攤核廠除役成本 十月電價難降

2016-09-13

台電上半年大賺326億

〔記者林筑涵、陳梅英／台北報導〕台電上半年大賺三二六億元，依公式推算，十月起電價降幅約三％；但為攤提核一、核二廠除役、折舊成本，擬納入電價成本計算，經濟部電價審議會今將公佈最新電價，估不調整的機率高，維持一度平均二．五四八八元。

經濟部透露，因二○二五年台灣將迎接非核家園，核一、核二廠延役疑慮消除，面對核電廠除役在即，產生的除役折舊成本，電價審議會考慮納入電價公式中；在納入計算後，電價估不調整；能源局將於今日下午兩點召開會議，下午五點正式宣布。

政府機房瘦身 年省15萬電費

另，國發會委員會昨通過「行政院及所屬各機關資料中心設置規劃及推動」報告。行政院預計砸二十億元，將目前二七二個政府機房整併、提升為五十個雲端機房；除可扶植國內雲端產業發展外，且預計每年可省下十五萬元電費，是行政院首度啟動大規模電腦機房瘦身計畫。

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  • 經濟部電價審議會今將公佈最新電價，估不調整的機率高。（資料照）

    經濟部電價審議會今將公佈最新電價，估不調整的機率高。（資料照）

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